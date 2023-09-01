مصرع شاب غرقا في مياه نهر النيل بدمياط

تمكن رجال الإنقاذ النهري بدمياط، من انتشال جثة شاب من مياه نهر النيل بمدينة رأس البر، وتبين أنها لشاب يدعى محمد أحمد إسماعيل 16 عاما، من أبناء مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط.

اعتاد السباحة في نهر النيل

وكشفت التحريات، أن الشاب محمد كان يسبح مع أصدقائه في نهر النيل كما اعتادوا، إلا أن التيار جرفه إلى منطقة بعيدة، وسحبته الدوامات تحت الماء، وفشل أصدقائه في إنقاذه، وبدأت رحلة البحث عنه التي شارك فيها الغواصون والصيادون، وتم العثور على الجثمان أمام إحدى المعديات من اتجاه رأس البر.

غرق بعزبة البرج ووجدوا جثمانه في رأس البر

الجدير بالذكر، أن نهر النيل يفصل ما بين مدينتي عزبة البرج ورأس البر، ووسيلة الانتقال بينهم هي المعديات، وهي عبارة عن مراكب صغيرة.

وبحسب أصدقائه، كان محمد يسبح بجوار إحدى المعديات بمدينة عزبة البرج، عندما غرق، وجرف جثته مياه النيل إلى الجانب الآخر حيث وجده رجال الإنقاذ والغواصين.