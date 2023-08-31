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ضبط 3 مسجلين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات في دمياط

كتب:

محمد بركات
02:46 م | الخميس 31 أغسطس 2023
مواد مخدرة

مواد مخدرة

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن دمياط، عن أنّ 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، كونوا تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط، وبحوزتهم 36 كيلوجرام لمخدر الهيدرو، وكمية لمخدر الهيروين، وبندقية آلية، وبندقية خرطوش، وطلقات نارية مختلفة الأعيرة، وتروسيكل دون لوحات معدنية، وسلاح أبيض، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات