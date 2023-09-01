ليال أسطورية واستثنائية كاملة العدد بمهرجان العلمين

على مدار ما يقرب من شهرين شهدت مدينة العلمين الجديدة ليالى أسطورية واستثنائية بفضل فعاليات وحفلات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، الذى شهد على مدار ثمانية أسابيع عدداً كبيراً من الحفلات الغنائية، التى أحياها أبرز وأكبر نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى، فى كل أنحاء المدينة، بالإضافة لعدد كبير من البطولات الرياضية الكبرى فى ألعاب البادل والثلاثى الحديث وكرة القدم الشاطئية والجودو وكرة الطائرة الشاطئية والسيارات، بمشاركة عدد كبير من نجوم العالم فى تلك الألعاب، بجانب عدد من الأنشطة الثقافية التى كانت تشارك بها دار الأوبرا المصرية وساقية الصاوى مجانياً فى شوارع المدينة الساحلية.

تامر حسنى وويجز وكايروكى يخطفون الأنظار

بداية المهرجان كانت مثالية على مستوى الإبهار بحفل الفنان تامر حسنى، الذى قدم واحدة من أهم وأجمل الحفلات الغنائية فى تاريخه الفنى، وتاريخ مدينة العلمين حين فاجأ الجميع لحظة ظهوره على المسرح، وهو معلق بالأحبال فى الهواء متقمص دوره فى فيلم تاج كسوبر هيرو وهو يلهو ويلعب، ويشدو هائماً فى الهواء الطلق، وخرج الحفل الأكثر جماهيرية فى المهرجان بصورة مشرفة للغاية، بسبب الألعاب النارية التى قدمها مصمم الألعاب أحمد عصام.

الأسبوع الثانى من المهرجان كان مليئاً بالأحداث الفنية والرياضية، أبرزها إقامة البطولة الدولية للعبة البادل، والتى شارك فيها نخبة من نجوم اللعبة عبر العالم، من بينهم البطل العربى القطرى محمد سعدون الكوارى، الذى حاز فيها الإسبان لعب البطولة الخاصة بالرجال ولاعبة هولندا ولاعبة بريطانيا لقب السيدات.

أما على الصعيد الفنى فأقيمت حفلة من أنجح حفلات المهرجان للفنان أحمد سعد، الذى قدم وصلتين غنائيتين، فى حين كانت هناك حفلة خاصة للفن اللبنانى تزعمها النجم راغب علامة والنجمة نانسى عجرم، التى قدمت عدداً من أهم وأشهر أغنياتها عبر مسيرتها الفنية فى المهرجان.

«صاحبة السعادة ومعكم منى الشاذلى» يظهران فى المدينة الساحلية

وشهد هذا الأسبوع خروج برنامج صاحبة السعادة لأول مرة من استوديو القاهرة لاستوديو فى مدينة العلمين، حيث قدمت حلقة خاصة من العلمين الجديدة مع الساحر العالمى كريس الذى قدم ألعابه الخفية أمام الجمهور.

ديوهات تاريخية تقدم لأول مرة على أرض العلمين بأصوات «منير والشاعرى وصالح»

الطرب والغناء المصرى الأصيل كان عنوان الأسبوع الثالث من المهرجان، حينما أقيمت ليلة استثنائية لأصوات مصر، مدحت صالح وريهام عبدالحكيم فى مسرح سمارت العلمين فى ليلة طربية من الطراز الرفيع، والتى اختتمت بتقديم دويتو بينهما على نغمات أغنية حبيبى يا عاشق، وبعدها بيوم كانت واحدة من الحفلات التى سيظل يتذكرها التاريخ، وهو الحفل الذى جمع لأول مرة الكابو حميد الشاعرى مع الكينج محمد منير، الذى قدم وصلة غنائية استمرت لقرابة الساعتين، قدم فيها أكثر من 15 أغنية من بينها أغنية أكيد التى أعاد غناءها بعد مرور 20 عاماً مع الفنان حميد الشاعرى بعد غياب.

أما الليلة الأخيرة فى هذا الأسبوع فقد جمعت ملكة الإحساس النجمة اللبنانية إليسا مع الفنان تامر عاشور، والتى قدمت فيها إليسا أغنيتها الجديدة بتمايل على البيت لأول مرة فى الحفل.

مايكل سينكو يقدم عرض أزياء عالمياً لا ينسى بحضور نجمات الفن

لم تختف الأحداث العالمية عن مهرجان العلمين، حيث شهدت بداية شهر أغسطس استضافة المهرجان للحدث العالمى لعرض أزياء المصمم العالمى الفلبينى مايكل سينكو، الذى أقيم لأول مرة فى تلك المدينة الساحلية، والذى أصر على أن تكون أزياؤه مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، فى حفل أقيم فى نورث سكوير بحضور نخبة من كبار نجوم العالم العربى، وأحيا الحفل الفنان اللبنانى رامى عياش، الذى حضر خصيصاً لدعم زوجته داليدا عياش التى شاركت فى عروض أزياء سينكو.

حفل موسيقى عالمى لعمر خيرت

وفى نفس الأسبوع شهد المهرجان إقامة حفل موسيقى عالمى للموسيقار عمر خيرت، الذى قدم فيه لأول مرة مقطوعة موسيقية لحفيدته، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية التى أقيمت لعدد من الفنانين الواعدين، أمثال مسلم وفريق مسار إجبارى، الذى قدم حفلاً كبيراً فى المهرجان، وأعقبته فى تلك الحفلة وصلة غنائية شعبية للفنان رضا البحراوى.

«أنغام» تستقطب الجمهور الخليجى فى حفلها الغنائى

جمهور مدينة العلمين كان على موعد مع أسبوع تاريخى مع منتصف أغسطس، حيث كانوا أمام حفلين غنائيين لاثنين من أهم الأصوات المصرية والعربية، وهما حكيم وأنغام وشهد حفل الأخيرة حضوراً كبيراً من الجمهور الخليجى خاصة من السعودية والكويت.

كما تضمن الأسبوع خروج برنامج منى الشاذلى معكم من مدينة العلمين لتقديم حلقة فنية مع الموسيقار المغربى أمين بودشار، والتى قدم فيها عدداً كبيراً من مقطوعاته الموسيقية التى تفاعل معها الجمهور، وهو ثالث برنامج يقدم حلقة من العلمين بعد صاحبة السعادة وأوتوبيس السعادة.

تكريم أساطير الفن المصرى فى حفل «القاهرة للدراما»

لشهرة ومكانة مدينة العلمين كان ولا بد أن يكون لها دور فى الأحداث الفنية الدرامية، ولذلك أطلق مهرجان العلمين أولى نسخ جوائز STARSCRAPERS والتى قامت باستضافة جوائز النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما.

وعلى صعيد الحفلات كان ذلك الأسبوع قد شهد حفلات غنائية وفنية لكل من محمد عدوية ومسلم ومحمود الليثى واختتمت بحفل غنائى كبير لفريق كايروكى. أما الأسبوع الأخير للمهرجان فكان له طعم ورونق خاص، حيث شهد ليلة خاصة لأغنيات المهرجانات والراب بمشاركة فرقة الصواريخ والفنان عمر كمال، الذى قدم نخبة من أهم وأشهر أغنياته الشعبية، منها بنت الجيران، وفى اليوم التالى أقيم حفل الرابر والفنان ويجز، الذى شهد حضوراً جماهيرياً غفيراً، واختتم بحفل لفريق شارموفرزر.