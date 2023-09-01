شواطئ العلمين «فرس رهان» السياحة صيفا.. ونسب الإشغال الفندقية 95%

أكد خبراء السياحة أن مهرجان العلمين الجديدة، الذى أقيم هذا العام للمرة الأولى، حقّق نجاحاً كبيراً للقطاع السياحى خلال فصل الصيف، مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط، مشيرين إلى أن الحركة السياحية الوافدة للمدينة خلال فصل الصيف كانت مرتفعة للغاية، لافتين إلى أن فنادق العلمين كانت الأكثر إشغالاً بمصر خلال هذه الفترة.

خبراء: المشروعات التى أنشأتها الدولة جذبت مختلف الجنسيات والكويت أكثر دول العالم إرسالاً للسائحين

وأوضح الخبراء أن «العلمين» كانت قبلة السياح العرب خلال فصل صيف 2023، مؤكدين أن الكويت كانت أكثر الدول العربية إرسالاً للسياح إلى العلمين، تلتها كل من السعودية والإمارات، مشددين على أن الحركة السياحية الوافدة للمدينة ستستمر خلال فصل الشتاء.

وقال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن مدينة العلمين الجديدة كانت فرس رهان السياحة المصرية خلال فصل الصيف الحالى، موضحاً أن نسب إشغال الفنادق الموجودة بالمدينة، وبالقرب منها لم تقل عن 95% خلال أشهر الصيف الحالى، والعلمين كانت أكثر المدن السياحية المصرية إشغالاً خلال الموسم السياحى الصيفى الحالى.

وأضاف لـ«الوطن» أن مهرجان العلمين كان له مفعول السحر فى زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المدينة، لاسيما من الدول العربية، مشيراً إلى أن المهرجان وما تضمنه من أحداث فنية وثقافية ورياضية ووجود أعداد كبيرة من المشاهير من مختلف التخصّصات كان فرس الرهان الفائز بمنطقة الشرق الأوسط خلال الصيف الحالى، رغم أن النسخة الحالية من المهرجان هى الأولى له.

وأشار إلى أن المدينة التى تحتوى على أكثر من 1500 غرفة فندقية استطاعت جذب أعداد كبيرة من السياح العرب لزيارتها خلال هذا الصيف، موضحاً أن السياح الكويتيين كانوا أكثر السياح العرب وجوداً بالمدينة خلال الفترة من شهر يونيو الماضى وحتى الآن، تلاهم السعوديون فالإماراتيون.

وتابع: «كازاخستان كانت إحدى الدول التى كان سائحوها موجودين بقوة فى مدينة العلمين منذ مارس الماضى وحتى الآن، حيث يتم تسيير رحلة أسبوعية من المدن الكازاخستانية إلى العلمين منذ أكثر من 5 أشهر».

وقال إن الحركة السياحية الوافدة إلى «العلمين» لن تتوقف بانتهاء فصل الصيف الحالى، فمع تشغيل عدد من الجامعات الأهلية والخاصة بالمدينة وانتشار آلاف الطلاب العرب بها، فمن المقرر أن تكون هناك حركة سياحية جيّدة من الدول العربية، لاسيما خلال فترات الإجازات المدرسية الطويلة بتلك الدول خلال فصل الشتاء المقبل.

من جهته، قال عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لتنشيط السياحة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن مدينة العلمين الجديدة باتت إحدى أهم المدن السياحية المصرية القادرة على جذب السياح من مختلف دول العالم، لاسيما خلال فصل الصيف، مشيراً إلى الارتفاع الكبير فى الحركة السياحية الوافدة للمدينة من مختلف دول العالم، لاسيما من الدول العربية خلال الموسم السياحى الصيفى الحالى.

وأضاف «القاضى» أن مهرجان العلمين كان له دور مهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المدينة خلال فصل الصيف الحالى، لما تضمنه المهرجان من فعاليات فنية ورياضية وثقافية متنوعة استطاعت جذب أعداد كبيرة من السياح من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أنه بخلاف السياح العرب والمصريين، استطاعت العلمين جذب أعداد جيدة من السياح الأوروبيين خلال الصيف، لاسيما القادمين من كازاخستان وإيطاليا والتشيك وصربيا.

من جانبه، قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، إن مهرجان العلمين بات له صدى عالمى وعربى واسع، وهو ما شكل عنصر تسويق متميزاً لهذه المنطقة، رغم أن المهرجان أقيم للمرة الأولى هذا العام، موضحاً أن مهرجان العلمين يستهدف خلال السنوات المقبلة جذب مليون ونصف المليون زائر للمدينة خلال موسم الصيف من خلال حفلات فنية ومسابقات رياضية متنوعة وفعاليات ترفيهية متنوعة.

وأوضح أن الاهتمام الذى أولته الدولة بمدينة العلمين الجديدة والمشروعات العملاقة المنفّذة فى مختلف المجالات، خاصة السياحية، باتت جاذبة لشريحة كبيرة من السياح العرب، لاسيما الخليجيين، موضحاً أن تلك المشروعات أتت ثمارها فى المجال السياحى، ومع زيادة عدد الغرف الفندقية بالمدينة خلال السنوات المقبلة فإن أعداد السياح الوافدين لها سيرتفع بشكل كبير.