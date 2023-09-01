عسكري أمريكي سابق: روسيا ستزيد من أسلحتها طالما استمرت الأزمة الأوكرانية

كشف برنت سادلر، المسؤول السابق بالبنتاجون، عن قرار روسيا بتخصيص ما يعادل 20 مليار دولار لتنمية الأراضي الأوكرانية التي ضمتها، مؤكدا أنَّ الأزمة الروسية الأوكرانية مستمرة، وكلما استمرت ستحاول روسيا زيادة أسلحتها الدفاعية، لتخوفها من اختراق أراضيها.

مخاوف من تصعيد الهجمات داخل العمق الروسي

وأضاف «سادلر»، خلال مداخله له من «واشنطن» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن القوات الروسية، ربما تفاجأ بتصعيد للهجمات داخل عمق أراضيها، قائلاً: «الأزمة ليست محدودة بأوكرانيا، ولكنها تعد أزمة على الغرب، ولذلك فدور الولايات المتحدة بالغ الأهمية في الأزمة».

الصواريخ «سارمات» البالستية

وعن قرار روسيا بإدخال الصواريخ «سارمات» البالستية العابرة للقارات في الخدمة القتالية، واستخدامها في أزمتها مع «أوكرانيا»، أكد المسؤول السابق بالبنتاجون، أن هذه الأسلحة تتميز بمداها البعيد للغاية، ما يسمح لها بالوصول إلى العمق الأوكراني، وحاليا تسعى أوكرانيا إلى جلب وتطوير الكثير من أسلحة الدفاع، التي يصل مداها إلى عمق كبير لتصل إلى الأراضي التي ضمتها روسيا، وبالتالي تمتلك كييف قدرات عسكرية هائلة للمقاومة.