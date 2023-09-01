مصرع طفلة في حادث سير بطريق الإسكندرية الساحلي

لقيت طفلة مصرعها اليوم الجمعة، في حادث سير بالكيلو 47 أمام قرية مراقيا بطريق «الإسكندرية - مطروح»، وانتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وجرى إخطار اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

ضحية حادث سيارة طريق مطروح الإسكندرية

واستقبل، مساء اليوم، مستشفى الحمام المركزي ضحية حادث سيارة ميكروباص، بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي، وتبين أن الطفلة تدعى حبيبة أحمد حسب 11 سنة، مقيمة في الحي السابع مدينة برج العرب بالإسكندرية، ووصلت إلى المستشفى جثة هامدة، وجرى توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، وإيداعها ثلاجة الموتى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

المباحث تفحص الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي «مطروح - الإسكندرية» إلى موقع الحادث وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.