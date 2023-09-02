«حياة كريمة» تقيم مشروعات صحية وخدمية في الأقصر.. اعرف نسب التنفيذ

تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على الارتقاء بحياة المواطن المصري، وتحقيق ذلك الهدف من مختلف الجوانب، إذ حرصت المؤسسة أن تشمل مبادرتها ومشاريعها كافة الجوانب الحياتية، ما أدى لتحقيق طفرة حضارية في تلك القرى التي عانت من التهميش لسنوات.

مشاريع حياة كريمة في الأقصر

ووصلت مشاريع مبادرة «حياة كريمة» إلى محافظة الأقصر، وحرصت المبادرة الرئاسية على أن تشمل مشاريعها كافة القطاعات، مما يوفر احتياجات المواطن البسيط.

ونشرت «حياة كريمة» نسب التنفيذ التي توصلت إليها في المشاريع التي تنفذها في قرى ومراكز الأقصر، وجاءت على النحو التالي: «نسب تنفيذ مشاريع حياة كريمة».

- مشاريع الصحة والتجهيزات الطبية: 100٪

- مشاريع البريد: 86٪

- مشاريع أبراج المحمول: 64٪

- مشاريع نقاط الشرطة: 100٪

- مشاريع المباني المتنوعة: 65٪

وتستكمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عملها في قرى ومراكز محافظة الأقصر، وتقوم بالتوسع في تلك المشاريع، مما يوفر الخدمة الجيدة للمواطن وكذلك يوفر عليه الوقت والجهد، بالإضافة إلى عملها على إنشاء مشاريع توفر خدمات أساسية افتقرت إليها تلك القرى لفترات طويلة، كالصرف الصحي أو المرافق على سبيل المثال، ومن هذه المشاريع ما يلي:

- محطات سكة الحديد: 65٪

- محطات الصرف الصحي: 52٪

محطات معالجة المياه: 25٪

- وحدات الإسعاف: 100٪