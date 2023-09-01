إشادات بقرار تبرع «المتحدة» بعائدات المهرجان لـ«حياة كريمة»: قدوة للقطاع الخاص

شهد صيف 2023 انطلاق مهرجان العلمين للمرة الأولى. المهرجان الترفيهى الأضخم فى الشرق الأوسط، نظمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وحظى بإشادات دولية واسعة، تزامناً مع احتفاء السياسيين ورواد العمل الأهلى فى مصر بقرار «المتحدة»، بتخصيص صافى عائدات المهرجان لصالح مبادرة «حياة كريمة»، لدعم الأسر الأكثر احتياجاً فى مصر.

قرار الشركة المتحدة جاء إيماناً منها بالنتائج العظيمة للمشروع القومى «حياة كريمة»، على حياة البسطاء خلال السنوات الماضية، وما خلقه من تغيير ملموس على أرض الواقع شهدته القرى المصرية الأكثر فقراً، حيث استهدفت المبادرة تحسين حياة المواطنين الأكثر احتياجاً فى الصحة والتعليم والإسكان والخدمات والجوانب الحياتية المختلفة، ما حقق طفرة حضارية فى الريف المصرى لأول مرة فى تاريخ مصر.

«التحالف الوطنى» يثمِّن قرار الشركة.. و«ممدوح»: تباشر أهم الأدوار المجتمعية والوطنية

محمد ممدوح، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، قال فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ القرار ليس غريباً على الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موضحاً أنها تعمل منذ تأسيسها على تشكيل وعى المواطن المصرى والمساهمة فى تعزيز مستوى إلمامه بالأحداث الجارية، وهو أحد أهم الأدوار المجتمعية: «المتحدة منذ تدشينها تحرص على أداء الأدوار الوطنية والتنموية والمجتمعية لخدمة المجتمع المصرى الذى كان أبناؤه فى أشد الحاجة إلى هذا الدور فى ظل الغزو الخارجى وعصر السماوات المفتوحة وانتشار الأفكار المغلوطة، سواء عبر القنوات صاحبة التوجهات والأجندات الخاصة أو وسائل التواصل الاجتماعى».

ولفت إلى أنّ مهرجان العلمين كان له بالغ الأثر فى إلقاء الضوء على حجم التنمية العمرانية التى تشهدها الدولة والفرص المتاحة للاستثمار فى المدينة التى عانت على مدار سنوات من التهميش وعدم إدراك أهميتها.

وأكد أن المبادرة الرئاسية لدعم وتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» تعمل على مستوى المحافظات المصرية من أجل تعزيز جودة حياة المواطن المصرى، وخلال سنوات قليلة أصبحت من أهم المصادر الداعمة للفئات الأوْلى بالرعاية: «حياة كريمة هى شعار الجمهورية الجديدة، التى تتخذ من الكرامة رمزاً أساسياً تسعى إلى تطبيقه بالكامل، ولذلك فإن قرار الشركة المتحدة بالتبرع بعوائد مهرجان العلمين لهذا المشروع القومى العملاق الذى يسهم فى تغيير حياة الكثيرين هو قرار يستحق الإشادة لما له من آثار حقيقية على حياة الفئات الأكثر احتياجاً بالمجتمع، وندعو الشركات العاملة فى مجال الاستثمار على أراضى مصر أن تعزز مشاركتها المجتمعية لأن هذا الوطن لن يتقدم إلا بتوحيد الجهود».

«عبدالقوى»: القرار يسهم فى الارتقاء بحياة «الأكثر احتياجاً»

فى السياق نفسه قال طلعت عبدالقوى، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إنّ قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دليل على وعى الشركة والقائمين عليها بمتطلبات المجتمع، ويأتى هذا الدور التنموى جنباً إلى جنب مع الدور التوعوى والترفيهى الذى تحرص عليه الشركة، موضحاً، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن المتحدة للخدمات الإعلامية واجهت الأفكار المتطرفة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن تعزيز الهوية الوطنية لدى أفراد المجتمع من خلال مسلسلاتها ومنصاتها الإعلامية المختلفة: «المتحدة تسعى لدعم المجتمع من خلال المساهمة فى مساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، وبالتالى فإن قرار تخصيص عوائد مهرجاناتها بمدينة العالمين لصالح مشروعات حياة كريمة، يصب فى تحقيق أهدافها فضلاً عن كونه محفزاً ودافعاً أساسياً لشركات القطاع الخاص لدعم العمل الأهلى التنموى».

وفى سياق متصل، وصف ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، فى تصريحات لـ«الوطن»، مبادرة الشركة المتحدة بأنها امتداد لدورها المهم كواحدة من أهم أدوات قوى مصر الناعمة، كما أن هذا القرار يُعد رسالة لجميع المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والشركات الاستثمارية، للمشاركة الإيجابية الفعالة وتخفيف معاناة أهلنا ومساندة المشروعات القومية الكبرى التى ترعاها، وترسيخاً لفكرة المشاركة والتضامن والتكافل المجتمعى، فضلاً عن أن هذه الخطوة هى بمثابة الطريق نحو الريادة، فهى تقدم دائماً النموذج الأمثل لبناء الدولة والإنسان معاً، لذا فهى الحصن المنيع للإبداع والتضامن مع المجتمع بكل فئاته.

ورأى النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية وعضو مجلس الشيوخ، أن قرار الشركة المتحدة جاء انطلاقاً من دورها المجتمعى والتنموى، ويعكس معرفتها بقضايا المجتمع ومتطلباته، خاصة أنها بذلت جهوداً كبيرة على مدار الفترة الماضية فى دعم الهوية الوطنية ومحاربة الأفكار المتطرفة التى حاولت غزو المجتمع، واصفاً قرار الشركة بأنه بادرة طيبة منها تشجع شركات القطاع الخاص على دعم العمل الأهلى التنموى ومساعدة الأسر الأوْلى بالرعاية.