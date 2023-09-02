6 معلومات عن المركز الصناعي بسوهاج ضمن «حياة كريمة».. يوفر فرص عمل

شهدت قرى محافظة سوهاج، مشروعات تنموية عديدة، تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، شملت 181 قرية في 7 مراكز هي المنشأة وساقلتة وجرجا والبلينا والمراغة وطما ودار السلام، ومنها المركز الصناعي بساقلتة.

وقال شريف السحلي، منسق «حياة كريمة» خلال حديثه لـ«الوطن» إن تلك المشاريع غيرت خريطة التنمية بالصعيد ما بين بنية تحتية ومشاريع اقتصادية وصحة وتعليم وغيرها.

توفير فرص عمل بسوهاج

يعد مشروع الركز الصناعي بساقلتة، من المشروعات الهامة التي توفر فرص عمل للشباب بالمركز، وتخدم جميع المواطنين بنطاق مركز ومدينه ساقلته والقرى التابعة لها ويحافظ على التراث والحرف حيث يجمع الحرفين بالمركز.

6 معلومات عن المركز الصناعى بساقلتة

وتنشر «الوطن» 6 معلومات رئيسية عن المركز الصناعى بساقلتة الذي أنشأته «حياة كريمة» وتم تجهيزه وفرشة بكامل المعدات كالتالي:

- أقيم المركز الصناعي بنجوع بني واصل بقريه سفلاق بمركز ساقلتة.

- المركز مكون من طابقين أرضي وعلوي.

- يضم 15 ورشة بكل طابق، بإجمالي 30 ورشة.

- يوفر 100 فرصة عمل للشباب.

- يعمل المجمع الخدمي بنظام خطوط الإنتاج.

- يشتمل المجمع الخدمي على العديد من خطوط الإنتاج منها خط إنتاج الشاليموه، وخط إنتاج ورق الكاشير وخط إنتاج أظرف الجوابات وخط إنتاج بكر سوليتب.