استقرار سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم.. وصل كام؟

استقر سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم داخل كافة البنوك المصرية على الأسعار التي أعلنت في بداية التعاملات الصباحية، ليسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 99.93 جنيه للشراء، و100.37 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم والذي جاء كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 99.03 جنيه للشراء و 100.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- يبلغ سعر الدينار الكويتي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 100.44 جنيه بيع و 98.09 جنيه شراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

- يسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين في بنك الإسكندرية 100.42 جنيها للبيع و 96.72 جنيها للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

- ووصل سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم داخل بنك القاهرة 100.03 جنيه للشراء و100.42 جنيه للبيع.