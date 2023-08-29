سعر الدينار الكويتي في بداية تعاملات اليوم.. مستقر

أعلنت البنوك المصرية عبر موقعها على الإنترنت، استقرار سعر الدينار الكويتي بالبنوك في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث يبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 99.12 جنيه للشراء أما سعر البيع 100.03 جنيه.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدينار الكويتي بالبنوك في بداية تعاملات اليوم والذي جاء كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

- يسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 99.95 جنيه للشراء و 100.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

- يبلغ سعر الدينار الكويتي داخل بنك مصر 99.80 جنيه شراء و 100.03 جنيه بيعاً.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- كما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء في مصرف أبوظبي الإسلامي 100.35 جنيه للبيع و98.09 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

- وعن سعر الدينار الكويتي في بداية تعاملات اليوم داخل بنك القاهرة يسجل 100.03 جنيه شراء و 100.35 جنيه بيعاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

- وبالنسبة لسعر الدينار الكويتي داخل البنك التجاري الدولي يبلغ 100.37 جنيه بالنسبة للبيع أما سعر الشراء يسجل 97.30 جنيه.