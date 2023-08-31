30 وظيفة شاغرة للحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية.. اعرف التفاصيل

يبحث الحاصلون على الثانوية العامة العامة والأزهرية عن وظائف شاغرة للعمل في شركات القطاع الخاص، وهو ما كشف عنه موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف وأحد الروابط الفاعلة لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال توافر أكثر من 30 وظيفة.

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة، والتي تتطلب عددا من الشروط والمؤهلات والتي يمكن التقدم لها من خلال رابط «فرصنا»، أو من خلال التوجه مباشرة للشركة، ضمن سلسلة الأخبار الخدمية اليومية على مدار الساعة.

وظيفة مندوب سائق مبيعات خارجية

اسم الشركة: برو جرو.

مقر الوظيفة: مدينة نصر - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: 5 لـ‎15 سنة خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - درجة ثالثة .

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 28 لـ40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوي عام / أزهري.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 6000 لـ7000 جنيه مصري.

وظيفة فرد أمن إداري

اسم الشركة: الصناعات الكيماوية المتطورة.

مقر العمل: برج العرب - الإسكندرية.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنة لـ‎5 سنوات خبرة .

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: ثانوي عام / أزهري.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة سكرتيرة

اسم الشركة: شركة الرضوان الهندسية .

مقر العمل: برج العرب - الإسكندرية.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 30 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوي عام / أزهري.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة فرد أمن وحراسة

اسم الشركة: المركز الهندسي للطاقة والصناعة.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: سنتان-‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوي عام / أزهري.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3500 - 5000 جنيه مصري.

وظيفة كاشير (ذكور)

اسم الشركة: اسكاي إند كو للتوكيلات التجارية والتجارة والتوزيع.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: سنة-‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 24 - 38 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوي عام / أزهري.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 6000 - 8000 جنيه مصري.

وظيفة أمين مخزن

اسم الشركة: MANTRAC .

مقر العمل: الاسماعلية - الإسماعيلية.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 25 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوي عام / أزهري.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة مسؤول تمويل (خارجي)

اسم الشركة: جمعية المستقبل للتمويل الأصغر.

مقر العمل: الخانكة - الخصوص - القناطر الخيرية - شبرا الخيمة - القليوبية.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 21 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوي عام / أزهري.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الحوافز الإضافية: 500 - 3000 جنيه مصري.

وظيفة مسؤولين مبيعات خارجية (يقبل الطلبة)

اسم الشركة: يونيتد انترناشونال.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - المعادي - عباسية - مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 15.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 24 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوي عام / أزهري.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2000 - 2500 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 500 - 2000 جنيه مصري.

وظيفة مسئول تسويق الكتروني

اسم الشركة: هافان إسكارف.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط .

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 38 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوي عام / أزهري.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة عامل مخزن

اسم الشركة: ريتيل فاشون جروب (سكيتشرز - أنتا).

مقر العمل: الهرم - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوي عام / أزهري.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة سائق مهني

اسم الشركة: معمار الاشراف.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10.

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - درجة ثالثة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط .

السن المطلوب: 25 - 51 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوي عام / أزهري.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 5000 - 6000 جنيه مصري.

وظيفة سائق

اسم الشركة: معمار الاشراف.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: 3-‎15 سنة خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة .

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: ثانوي عام / أزهري.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 5000 - 6000 جنيه مصري.

وظيفة مسئولين مبيعات داخلية (إناث)

اسم الشركة: كارينا .

مقر العمل: السادس من أكتوبر - المهندسين - الهرم - فيصل - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوي الخبرة: طالب.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 19 - 28 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوي عام / أزهري.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.