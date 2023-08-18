سعر الأرز الشعير اليوم.. رئيس الشعبة: لا تشتروا بأكثر من 22 جنيها

يعتبر الأرز إحدى أهم الوجبات الأساسية على موائد المصريين، ودائما ما يبحث المواطنون عن سعر الأرز الشعير اليوم، كونه أحد البدائل القوية عن رغيف العيش بالنسبة للكثير، ويهتم كثيرون بمعرفة أسعار الأرز يوميا، وهو ما تعرضه «الوطن» في السطور التالية.

شحاتة: السعر الأقصى للأرز الشعير 13 ألف جنيه للطن

يقول رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن سعر الأرز الشعير اليوم يشهد استقرارا في السعر خاصة الفترة الحالية، وتراوح سعر الطن لأرز الشعير رفيع الحبة بنحو 12 ألف جنيه للطن، أما عن سعر أرز الشعير عريض الحبة فقد وصل لـ13 ألف جنيه للطن في مختلف المضارب على مستوى الجمهورية.

وأضاف «شحاتة»، في تصريح لـ«الوطن»، اليوم، أنه بالنسبة للأرز الأبيض فقد تراوح سعره في المضارب ما بين 16 و19 ألف جنيه للطن، حيث يباع في المضارب بكميات وفيرة، مشيرا إلى عدم وجود عجز بأي من المضارب الخاصة بالأرز على مستوى الجمهورية: «المضارب مليئة بالأرز ولا داعي للقلق من عدم توافره».

سعر الأرز للمستهلك

وشدد رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، على المواطنين بعدم شراء كيلو الأرز بأكثر من 22 جنيها، للكيلو في مختلف الأسواق، بسبب الوفرة الكبيرة من المعروض منه، ومن كل الأنواع، كما يجب على المواطنين عدم شراء كميات من الأرز أو التخزين، لطرح كميات وفيرة من المحصول في شهر سبتمبر المقبل، ما سيؤدي لتوافر الأرز بسعر أقل مما هو عليه.