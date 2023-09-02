ماذا يحدث في كوريا الشمالية؟.. بيونج يانج تطلق صواريخ باليستية يوميا

ماذا يحدث في كوريا الشمالية؟ سؤال يتداول ويطرحه العديد من الأشخاص حول العالم بسبب ما تفعله بيونج يانج بإطلاق العديد من الصواريخ باتجاه البحر يوميًا، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

ماذا يحدث في كوريا الشمالية؟

وتطلق بيونج يانج يوميًا عدة صواريخ باليستية تجاه البحر بين كوريا الجنوبية واليابان، وتلك الأفعال تثير قلق الدول ليتساءلوا ماذا يحدث في كوريا الشمالية لتفعل كل ذلك؟

أطلقت بيونج يانج اليوم، عدة صواريخ تجاه البحر في الساعات الأولى من صباح اليوم، وحللت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة بما تفعله كوريا الشمالية قائله «إن المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هي ما تدفع بيونج يانج القيام بذلك».

كوريا الشمالية تفشل محاولة إطلاق قمر صناعي

وهذا الإطلاق الأخير، هو الأحدث ضمن سلسلة للتجارة الصاروخية التى تجريها كوريا الشمالية في الأون الأخيرة، وخلال الأسابيع القليلة الماضية شملت محاولة فاشلة لإطلاق قمر صناعي في نهاية الشهر الماضي.

وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أمس الأول، أن كوريا الشمالية أجرت محاكاة لضربة نووية على أهداف في كوريا الجنوبية متبعة سياسة «الأرض المحروقة».

كوريا الجنوبية تفرض عقوبات على 5 مواطنين وشركة من كوريا الشمالية

ومن ناحية أخرى، فرضت سيول عقوبات على 5 مواطنين وشركة من كوريا الشمالية، ردًا على ما قالت إنه إطلاق بيونج يانج لصاروخ فضائي الشهر الماضي.

وأعلنت سول، أمس الجمعة، فرض عقوبات على 5 مواطنين وشركة من كوريا الشمالية ردًا على ما قالت إنَّه إطلاق بيونج يانج لصاروخ فضائي في الشهر الماضي.