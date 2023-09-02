«بحوث الإلكترونيات» ينظم ورشة لرفع قدرات العاملين بالتعاون مع «الخدمات الحكومية»

نظم معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، ورشة عمل للعاملين بإدارات المعهد المختلفة للكادرين الخاص والعام، بعنوان «التطبيقات العملية للتعاقدات العامة»، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وذلك تتويجًا لسلسلة البرامج التدريبية التي نظمها المعهد في مجالات التعاقدات العامة، وإدارة المخازن، وإدارة مراقبة تشغيل السيارات الحكومية.

وصرحت رئيس المعهد، في بيان صحفي، اليوم السبت، بأن تنظيم ورشة العمل جاء انطلاقًا من اهتمام المعهد بتطوير منظومة العمل المالي والإداري، بما يضمن كفاءة وحسن إدارة موازنة المعهد، وهو ما ينعكس إيجابيًا على جودة العمل البحثي والإداري؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمعهد، لافتة إلى أن ورشة العمل تستهدف تنمية قدرات العاملين في إدارات المعهد المختلفة المتعلقة بالقواعد والإجراءات القانونية والعملية بالتعاقدات الحكومية.

تحقيق الجودة الشاملة في أداء الخدمات والإجراءات الإدارية

وأكدت «شيرين»، أن التدريب يأتي ضمن آليات تنفيذ استراتيجية المعهد نحو تحقيق الجودة الشاملة في أداء الخدمات والإجراءات الإدارية، لافتة إلى أهمية هذه الورشة وما سبقها من دورات في ذات المجال، مشيرة لأهمية الاستفادة من المحتوى التدريبي الذى تم الحصول عليه في الارتقاء بمستوى وجودة الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لها.

وأوضحت أن ورشة العمل تضمنت عدة محاور، منها: كيفية إعداد خطة الاحتياجات السنوية - تطبيقات عملية على كيفية إعداد وتصميم خطة الاحتياجات السنوية - اعتماد خطة الاحتياجات من الجهات المختصة - محاكاة عملية لطرق التعاقد الأصلية والاستثنائية وتشكيل اللجان المختلفة.

جدير بالذكر، أن السلسلة التدريبية للعاملين بالمعهد استهدفت تدريب 25 من الكادر الخاص والعام، على مدار ثلاث دورات تدريبية، بالتعاون المشترك مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وذلك بقاعات التدريب بالمعهد المجهزة بأحدث الوسائل التدريبية.