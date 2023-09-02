أسعار اللحوم اليوم السبت 2-9-2023 في مصر.. «اعرف الكيلو بكام»

شهدت أسعار اللحوم الحمراء بأنواعها المختلفة اليوم السبت 2-9-2023، استقرارًا ملحوظًا داخل الأسواق، مع وجود كميات جيدة منها في الأسواق المحلية، وتعتبر اللحوم الحمراء أحد أشهى الأطعمة التي تحتوي فائدة كبيرة، إضافة إلى طعمها المميز.

أسعار اللحوم اليوم السبت بالأسواق المصرية

واستقرت أسعار اللحوم اليوم السبت 2-9-2023، بالأسواق المحلية ومحلات الجزارة استقرارًا واضحًا، ويتراوح السعر ما بين 200 إلى 330 جنيهًا للكيلو حسب النوع، ويختلف السعر بحسب النوع كما يختلف السعر من مكان لآخر، وذلك وفقاً لما رصدته «الوطن» بالأسواق المحلية اليوم.

أسعار اللحوم اليوم السبت

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 200 إلى 230 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 260 إلى 320 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو لحم الكندوز ما بين 250 إلى 330 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 250 إلى 310 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو لحم كباب الحالة ما بين 260 إلى 320 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 250 إلى 330 جنيهًا.

أسعار الكبدة اليوم

يتراوح سعر كيلو اللحمة المجمدة ما بين 130 إلى 170 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 250 إلى 330 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الكبدة الضان ما بين 250 الي 320 جنيهًا.