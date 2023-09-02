«مستقبل وطن» في أسيوط ينظم سلسلة ندوات لرفع وعي المواطنين

نظمت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في حزب مستقبل وطن بمركز صدفا، ندوة عن دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العشر سنوات السابقة في دعم المشروعات.

وقال إيهاب عبد الحميد أمين أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأمانة حزب مستقبل وطن إن هناك بروتوكول تعاون بين حزب مستقبل وطن وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ قدم الأخير دعما للمشروعات في أسيوط خلال الـ10 سنوات السابقة تخطى 2 مليار جنيه.

ولفت إلى أنه في مركز صدفا قد تم دعم المشروعات خلال الـ10 سنوات السابقة بمبلغ 142 مليون جنيه، مؤكدا أنَّ الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع وتعمل على زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطو لتكون نواة لمشروعات قوميه كبرى وقد أصدرت الدولة القانون رقم 152 لسنه 2020 لتشجيع المشروعات الصغيرة وتذليل كل العقبات لإنجاح مثل هذه المشروعات.

وأكد عبدالعاطي احمد عبدالعاطي الأمين المساعد، إن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع حزب مستقبل وطن لا يعملان فقط على توفير الدعم المالي للمشروعات ولكن يوفران الدعم الفني والتدريبي والتسويقي للمشروعات.

وأوضح أنَّه يتمّ تنظيم معرض سنوي لمشروعات جهاز تنميه المشروعات بأرض المعارض تحت عنوان «ديارنا»، ويتمّ عمل معارض خارج البلاد وداخلها لتوفير التسويق لمختلف المشروعات ويتم التنسيق الكامل مع الجهات الإدارية لسرعة توفيق أوضاع المشروعات وسرعة استخراج التراخيص اللازمة للمشروع.

وصرح سيد علي حنفي، أمين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصدفا بأنَّ أمانة المشروعات تتبنى إقامة معارض سنوية لمستلزمات المدارس والمواد الغذائية وتقدم الدعم والمشورة لأغلب المشروعات بمركز صدفا وتقوم بدور حلقه الوصل بين هذه المشروعات وجهاز تنميه المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكى تستفيد أغلب المشروعات من الخدمات التي يقدمها جهاز تنميه المشروعات.

أمانة التدريب والتثقيف

فيما نظمت أمانة التدريب والتثقيف بأمانة ثاني أسيوط لحزب مستقبل وطن ندوة تعريفية بعنوان «إدارة الصراع والأزمات وتحدي الشائعات»، إذ ترأس الندوة مجدي كريم أمين الأمين الثان بالحزب، والذي أكّد أهمية هذا الموضوع خصوصًا ما نشهده من انتشار الشائعات وتأثيرها على مجالات كثيرة.

وأضافت الدكتورة نانسب جمال أمين أمانة التدريب والتثقيف بأمانة ثاني أسيوط أن مواجهة الشائعات لها أهمية قصوى للحد من انتشار الشائعات والضرر الذي يحل على المجتمع نتيجة تلك الشائعات.