مدرب منتخب مصر للكونغ فو يكشف تفاصيل حصد 28 ميدالية ببطولة العالم في الصين

قال محمد متولي مدرب منتخب مصر للكونغ فو، إنّ منتخبنا الوطني حصل على 28 ميدالية متنوعة في بطولة العالم بدولة الصين، بواقع 9 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية و11 برونزية، بمشاركة أكثر من 100 دولة.

معسكر قوي في طلائع الجيش

وأضاف متولي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنّ المنتخب الوطني دخل في معسكر بنادي طلائع الجيش قبل انطلاق البطولة، وخاض اللاعبون تدريبات مكثفة.

24 فردا في البعثة المصرية

وتابع مدرب منتخب مصر للكونغ فو، أن قوام البعثة 24 فردا، منهم 19 لاعبًا: «كل اللاعبين الذين شاركوا في البطولة فازوا بميداليات».

وواصل: «كل الذين سافروا معنا أبطال جمهورية وأبطال أفريقيا وأبطال عرب، وحصلوا على تدريبات مكثفة، فقد لعبنا دولا قوية جدا مثل الصين والولايات المتحدة وسنغافورة، وشارك لاعبونا في عمر يقل عن 12 سنة مواليد 2011 حتى أكثر من 21 سنة، أي في كل المراحل السنية».