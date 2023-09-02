«الجيزة»: مصادرة 2000 حالة إشغال طريق بالهرم

شنت محافظة الجيزة حملات لمواجهة التعديات على الطريق العام للمقاهي والكافيهات الكائنة بشارع الأربعين بحي الهرم، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين الواردة لما تسببه من إعاقة لحركة المارة والمركبات ووضع الكراسي والطاولات بالطريق العام، ولإدارتها بدون ترخيص، بالإضافة لاستخدام مكبرات الصوت.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود حملات حي الهرم بشارع الأربعين المتفرع من كعبيش، بالتعاون مع شرطة المرافق، والتي أسفرت عن غلق 9 كافيهات ومقاهي مخالفة تدار بدون ترخيص، وتقوم بإشغال الطريق العام.

رفع الإشغالات ومصادرة المضبوطات

وأشارت محافظة الجيزة في بيان، إلى أنه تم رفع أكثر من 2000 حالة إشغال ما بين كراسي وطاولات وشاشات عرض ومكبرات صوت ومصادرة المضبوطات وإيداعها بمخزن الحي.

وكشفت محافظة الجيزة في البيان، أنه تم فتح الشارع أمام حركة المارة والسيارات دون معوقات، مع تمركز دوريات العمل من أجهزة المحافظة.

تكثيف الحملات الميدانية على مدار اليوم

وكلف المحافظ بالعمل على حل كافة الشكاوى التي تواجه المواطنين، مع تكثيف الحملات الميدانية على مدار اليوم، وعدم السماح بالمخالفات من قبل المنشآت التجارية والمحال العامة.