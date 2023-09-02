مصرع شاب وإصابة اثنين في انقلاب سيارة على طريق «الضبعة - القاهرة»

لقي شاب مصرعه وأصيب شخصان بإصابات متفرقة في الجسم، منذ قليل، إثر انقلاب سيارة ملاكي في الكيلو 119 على طريق محور الضبعة القاهرة الإقليمي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي مصابي حادث سيارة محور الضبعة القاهرة الإقليمي، وهم رامي مكرم لمعي، 35 سنة، من القاهرة، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالذراع الأيسر وجرح قطعي بالجبهة وكدمات وسحجات بالجسم، وفادي صبري لمعي، 26 سنة، من القاهرة، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالجبهة وكدمة شديدة بالظهر وكدمات وسحجات بالجسم، ووديع يوسف صبري، 23 سنة، من القاهرة، وصل المستشفى جثة هامدة، وجار استكمال الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، ونقل الجثة لثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرطة تفحص موقع الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين طريق محور الضبعة القاهرة الإقليمي إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوعه والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.