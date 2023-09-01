إصابة 11 شخصا في حادث سير بالمنيا

أصيب 11 شخصا في حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدائري بمركز مغاغة أقصى شمال محافظة المنيا عصر اليوم الجمعة، وتم إزالة آثار الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

حادث تصادم بالطريق الدائري بمركز مغاغة

اللواء محمد مصطفى، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، أثناء سيرهما بالطريق الدائري بمركز مغاغة شمال المحافظة.

نقل 11 مصابا إلى المستشفى للعلاج

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف لموقع الحادث، وتبين وقوعه بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا وهم: عبد الرحمن علي، 29 سنة، أحمد هاشم 17 سنة، ابراهيم محمد، 54 سنة، وشقيقه عبدالفتاح 33 سنة، عبدالرحمن خليل، 13 سنة.

كما أصيب: محمد حيدر 70 سنة، أميرة محمد 24 سنة، أنور محمد 30 سنة، اسلام محمد 20 سنة، عبدالباسط سيد 12 سنة، أحمد محمد 13 سنة، وجميعهم مصابون بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقلهم لمستشفى مغاغة المركزي، وتحرر محضر بالحادث.