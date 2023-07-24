محمد أنور يكشف عن سبب عدم ارتدائه «دبلة الجواز»: «الفنان لازم يكون محايد»

كشف الفنان محمد أنور، عن سبب عدم ارتدائه «دبلة» في يده، رغم أنه متزوج، ورد فعل زوجته على هذا الأمر.

محمد أنور يكشف سبب عدم ارتدائه الدبلة

وقال أنور، خلال ندوته في «الوطن»، إنه دائما ما يقول لزوجته لابد أن يكون الفنان محايدا، وإن الدبلة تتسبب له في مشكلات، لأنها تضغط على الدم، وأغلب التصوير يشترط عدم ارتدائها بسبب الشخصية التي يجسدها في الأعمال الفنية.

واستطرد «أنور»: «حاولت إقناع زوجتي إن الحب بالقلب، وليس بارتداء الدبلة والحمدلله إقتنعت، بس فضلت أسبوعين تقولي إشمعنا إنت اللي مش لابسها؟ بس بعد كدا خدت على الوضع، والموضوع عدي وإتنسى، وأنا مبحبش ألبس حاجة في إيدي سواء ساعة أو دبلة»، وأضاف مازحا «كفاية كدا عشان بيتي هيتخرب».

نجاح محمد أنور في الفترة الحالية

وفي سياق آخر، يحقق محمد أنور نجاحا كبيرا، الفترة الحالية، إذ يشارك في عملين يعرضان حاليا بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي، ويحققان إيرادات مرتفعة منذ بداية عرضهما وحتى الآن، وهم فيلمي «البعبع» لأمير كرارة، و«مستر إكس» لأحمد فهمي.