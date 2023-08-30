كيف تحصل على قرض سيارة بضمان وظيفتك؟.. اعرف الشروط والتفاصيل

يقدم بنك الإسكندرية برامج متعددة للتمويل من بينها قرض السيارة بضمان الوظيفية، بدون دفعة مقدمة وبسعر عائد تنافسي وبإجراءات سهلة بحسب وصف البنك عبر موقع الإلكتروني على الإنترنت.

ووفقًا لجدول أسعار العائد لبرامج تمويل السيارة المقدم للأفراد العاملين في الشركات العاملة في مصر والراغبين في شراء سيارة جديدة أو مستعملة، من خلال بنك الإسكندرية، ترصد «الوطن» في السطور التالية التفاصيل والشروط وهي كالتالي:

تفاصيل الحصول على قرض سيارة

- مدة التمويل تصل إلى 8 سنوات.

- قيمة التمويل تصل إلى 2 مليون جنيه.

- تمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة.

- تمويل بدون دفعة مقدمة.

- تأمين على الحياة.

شروط التمويل من بنك الإسكندرية

- عمر العميل من 21 إلى 65 عامًا.

- الحد الأدنى لمدة العمل 3 أشهر.

المستندات المطلوبة لقرض السيارة

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- خطاب مفردات المرتب

- فاتورة مرافق حديثة «غاز، كهرباء، تليفون» ولا يتعدى تاريخها 3 أشهر.

- عرض سعر ساري للسيارة.

- ويمكن أن يتم طلب مستندات إضافية من بنك الإسكندرية بحسب برنامج التمويل.