محافظ الشرقية: الاستجابة لـ224 طلبا وشكوى للمواطنين خلال أغسطس الماضي

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استقبال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، خلال أغسطس الماضي، 224 شكوى وطلبا، وتم حسمها كلها بنسبة 100% بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام.

رصد الشكاوى والطلبات من المواطنين

وأشاد محافظ الشرقية بالجهود التي يبذلها فريق عمل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام في رصد وتلقي الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية لحل هذه الشكاوى والاستجابة للطلبات المقدمة، مؤكدا أن مكتب خدمة المواطنين يمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم، والعمل على حلها.

تقنيين أراضي واضعي اليد

وفى سياق متصل أكد إبراهيم عز الدين، مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، أن الشكاوى التي استقبلتها الإدارة خلال أغسطس الماضي تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي، بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعي اليد وتظلمات من بعض الموظفين.