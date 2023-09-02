«الصحفيين» تناقش مستقبل العالم العربي في ظل المتغيرات الدولية الأربعاء المقبل

قال حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بالنقابة، إن اللجنة تنظم ندوة ومناقشة حوارية عن «مستقبل العالم العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية»، يوم الأربعاء المقبل في السادسة مساء بالقاعة المستديرة بالنقابة.

محاور الندوة

وأضاف الزناتي، أن الندوة التي تشهد مناقشات حوارية حول المتغيرات الراهنة سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا بالمنطقة العربية، يتحدث فيها الدكتور أحمد يوسف أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والسفير الدكتور عزت سعد مدير المجلس المصري للشئون الخارجية وسفير مصر الأسبق بموسكو والدكتور مغاوري شلبي الخبير في الاقتصاد الدولي.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية، أن الحوار يديره الدكتور أبوبكر الدسوقي مستشار تحرير مجلة السياسة الدولية بالأهرام، داعيا المهتمين بالشأن العربي والدولي إلى الحضور لإثراء النقاش مع الخبراء ضيوف اللقاء.

وفي سياق متصل، تحتفي نقابة الصحفيين، مساء اليوم، بالذكرى السابعة عشر رحيل عميد الرواية العربية، نجيب محفوظ، في ندوة تحت عنوان «نجيب محفوظ.. حضور دائم».