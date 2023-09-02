تحرير 20 محضرا تموينيا لعدد من المخابز في الدقهلية

أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، شن حملات تموينية مفاجئة علي الأسواق والمخابز بالدقهلية، حيث جري ضبط عدد من المخالفات وتحرير 20 محضرا بالمخالفات، وتم التخفظ بالكميات المضبوطة.

تكثيف الحملات التموينية

وأشار «دايرة»، في بيان، أن الحملات التموينية جاءت بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين ومحافظة الدقهلية، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز ومدى التزامهم بالتعليمات والقوانين التموينية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

ضبط مخالفات بالدقهلية

وأضاف أنه جرى عمل الحملات في مركز المنصورة، ما أسفر عن ضبط 10 محاضر نقص وزن، ومحضر تجميع 10 شكائر دقيق بلدي مدعم، زنة الشيكارة 50 كيلوجراما، و3 محاضر تجميع بطاقات بعدد 190 بطاقة تموينية ذكية، و3 محاضر تصرف بعدد 18 شيكاره دقيق بلدي مدعم زنه الشيكارة 50 كيلوجراما، ومحضر غلق بدون إذن رسمي، ومحضر عدم وجود ماكينة صرف الخبز، ومحضر انتهاء إنتاج، وجاري عرض المحاضر على النيابة العامة.

وأكدت مديرية تموين الدقهلية، استمرار أعمال الرقابة والتفتيش لضبط المخالفين والحفاظ عل سلامة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين.