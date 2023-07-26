فرق الإطفاء تواصل إخماد الحرائق في ريف اللاذقية السوري (فيديو)

تعمل فرق الإطفاء بالتعاون مع المؤسسات العامة والأهالي على التصدي لحرائق الغابات التي اندلعت صباح اليوم، بين قريتي مشقيتا والسركسية في ريف اللاذقية الشمالي، وفي الوقت نفسه، اندلع حريق آخر في محيط بلدة ربيعة في منطقة تقع على تماس مع المناطق التي يسيطر عليها الفظائع، بحسب ما ذكرته وكالة «سبويتنك» الروسية.

إخماد الحرائق

ووصلت فرق الإطفاء من طرطوس للمساعدة في إخماد الحرائق التي اندلعت بين قريتي مشقيتا والسركسية، وتنتظر هذه الفرق وصول فرق مؤازرة من محافظات أخرى للمساعدة في التصدي للحرائق والحد من انتشارها بأسرع وقت ممكن.

وصرح محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال بأنه حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات جراء الحرائق، وتم إجلاء عدد من المنازل والمزارع التي تعرضت للحرائق لضمان سلامتهم، وتم نقلهم إلى مركز إيواء مؤقت حتى يتم إخماد الحرائق بشكل كامل.

وأشار هلال إلى أنه تم الاتصال بوزارة الإدارة المحلية والبيئة وطلب المساعدة من فرق الإطفاء، التي بدأت في الوصول تدريجياً، وتم التنسيق بينها وبين فرق منظومة الإطفاء للتصدي للحرائق بشكل مشترك.

العمل علي تطويق النيران

وصرح مدير الزراعة في اللاذقية، المهندس باسم دوبا، بأنه تم توزيع جبهات العمل التي تعمل على إخماد الحرائق بشكل متوازي مع اتساع رقعتها، وذلك لتحديد نطاق انتشار الحرائق والعمل على تطويق النيران.

وأوضح دوبا أن سرعة الرياح تنخفض مع حلول المساء، مما يساعد فرق الإطفاء في السيطرة على الحرائق، خاصة بعد وصول فرق الإطفاء من فوج طرطوس وزراعة طرطوس. ويتم انتظار وصول فرق مؤازرة من محافظات أخرى للمساعدة في تطويق النيران بسرعة أكبر، وعبر عن أمله في أن يتم إخماد الحرائق قبل ساعات الفجر.

وأوضح دوبا أن تضاريس المنطقة الجبلية الوعرة وسرعة الرياح ساهمتا في انتشار الحرائق بشكل كبير وامتدادها على مساحات واسعة.

وأكد دوبا أنه في نفس الوقت، اندلع حريق آخر في منطقة تقع في نطاق بلدة ربيعة وتحدها مناطق يسيطر عليها التنظيمات الإرهابية.

وتمتلك القوات السورية والروسية طائرات تشارك في عمليات إخماد الحرائق خلال ساعات النهار، وتستخدم هذه الطائرات في المواقع التي لا يمكن لفرق الإطفاء الوصول إليها بسهولة، بهدف التصدي للحرائق والحد من انتشارها.