فرص عمل بالقاهرة والجيزة برواتب مجزية وحوافز إضافية.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة العامة للمبادرات الشبابية، عن فرص عمل بالقاهرة والجيزة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة «توظيف مصر».

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل فرص العمل المتاحة، والتي جاءت كالتالي:

يوم توظيفي مفتوح لأحد الشركات

- مدخل بيانات

- مساعد مدير تدريب

- مشرف قسم

- خدمة عملاء

- فني صيانة

- مندوب تحصيل

- عمال مخازن

موعد ومكان اليوم التوظيفي

مركز شباب الشهيد يوسف السباعي في التجمع الخامس، يوم الاثنين المقبل، من الساعة 10 صباحا حتى 3 عصرا.

شروط القبول بالوظائف

- السن من 21 إلى 35 سنة

- موقف واضح من التجنيد

- من سكان القاهرة والجيزة

- التفرغ التام

المميزات الوظيفية

- رواتب مجزية وحوافز إضافية.

- تأمين طبي واجتماعي

- راحة أسبوعية يوم الجمعة + الإجازات الرسمية والسنوية.

كيفية التقديم على الوظائف

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه على الراغب للتقديم، يجرى ملء الاستمارة التالية: https://forms.office.com/r/Xg8aA4eLiR

وظائف بأحد الشركات

1- كاشير.

2- منسق ممرات.

3- موظف استلامات.

4- موظف أمن.

5- شيف أجبان «ثلاجة».

6- شيف جزار.

7- شيف خباز

8- بائع بقسم الخضار والفاكهة.

9- بائع بقسم الأجهزة المنزلية

10- فني صيانة تبريد وتكييف.

مقر العمل

فرع الكوربة - مصر الجديدة

متطلبات الوظيفة

- مؤهل متوسط على الأقل.

- خبرة أكثر من سنة في الوظيفة ذاتها.

- ذكور و إناث.

- موقف واضح للتجنيد للذكور.

مميزات الوظيفة

- رواتب مجزية تحدد حسب الخبرة.

- يوم راحة أسبوعي.

- أرباح سنوية.

- تأمين طبي عائلي.

- تأمين اجتماعي·

- لا يوجد سكن للمغتربين

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه على الراغب في التقديم على الوظيفة، ملء الاستمارة التالية: https://forms.office.com/r/9bmFH54vHd