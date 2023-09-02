عملة «بتكوين» تسجل ثاني خسائر شهرية على التوالي خلال أغسطس

تكبدت العملة المشفرة «بتكوين» ثاني خسارة شهرية لها على التوالي خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بعد تراجع يقدر بأكثر من 10% خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة.

البتكوين تتراجع لمستوى 25 ألف دولار

وجاءت الخسائر الخاصة بالعملة الرقمية المشفرة بالتزامن مع تراجع أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، وفق حركة بيعية حدثت في أسواق الأسهم والسندات، حيث تداولت العملة الرقمية خلال جلسة أمس الجمعة، عند مستويات 25 ألف دولار.

ولم تتفاعل البتكوين بشكل كاف مع الانتصار القضائي الذي حققته شركة «Grayscale»، الذي يسهم في إصدار أول صندوق متداول للبتكوين، بعدما فشلت العملة الرقمية في إيجاد أرضية صلبة خلال الصيف الجاري، وحققت مكاسب قدرت بنحو 80% في النصف الأول من العام الجاري.

تراجع بيتكوين يطال عملات مشفرة أخرى

وبالرغم من خسائر العملات الرقمية خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، فقد ارتفعت البتكوين بنسبة تصل إلى 54% منذ بداية العام الجاري، ولم تكن البتكوين العملة المشفرة الوحيدة التي تكبدت خسائر الشهر الماضي، حيث شهدت كذلك كل من «إيثريوم» و«دوغكوين» عمليات بيعية كبرى، وذلك حسبما نشر موقع «CNBC» الاقتصادي.