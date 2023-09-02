عادل حمودة: «أسانج» يحارب تسليمه لأمريكا بسبب منحه العالم تسريبات مجانية

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة إن ويكيليكس منظمة دولية غير هادفة للربح، أسسها جوليان أسانج وهو محرر ونشط أسترالي، ويحارب أسانج تسليمه للولايات المتحدة بسبب التسريبات التي يمنحها مجانا للعالم.

تسريب 10 ملايين وثيقة عبر الإنترنت

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في عام 2015 ذكر موقع ويكيليكس أنه سرب 10 ملايين وثيقة عبر الإنترنت، منها وثائق عن انتهاكات حقوق الإنسان والحريات المدنية، منها لقطات القتل العمد في غارة جوية على بغداد يوم 12 يوليو 2007.

وأشار إلى أنه قتل في الغارة التي شنتها مروحية أمريكية صحفيو رويترز العراقيون ولحقوا بمدنيين آخرين، خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 كشفت ويكيليكس رسائل بريد إلكترونية للحزب الديمقراطي وحملة هيلاري كلينتون.

تفضيل «كلينتون» في الانتخابات

ولفت إلى أنه أظهرت الرسائل أن اللجنة الوطنية فضلت هيلاري كلينتون في الانتخابات التمهيدية، وتسببت التسريبات في ضرر كبير لحملة هيلاري كلينتون.