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أسعار الأرز.. انخفاص كبير خلال أسبوع والكيلو بـ19 جنيها (فيديو)

كتب:

منى صلاح
07:15 م | السبت 02 سبتمبر 2023
مداخلة هاتفية لـ رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز على شاشة قناة صدى البلد

مداخلة هاتفية لـ رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز على شاشة قناة صدى البلد

كشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أسباب تراجع أسعار الأزر في الأسواق خلال الفترة الحالية، معقبًا «التراجع يعود بسبب موسم الحصاد خلال الشهر الماضي».

شحاتة: انخفاض سعر الأرز الشعير إلى 11 ألف جنيه

وقال «شحاتة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن سعر طن أرز الشعير حاليا انخفض إلى 11 ألف جنيه، ليتراجع أكثر من 1000 جنيه خلال أسبوع.

سعر كيلو الأرز العريض بـ22 جنيها

وتابع رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، أنَّ سعر كيلو الأرز العريض بـ22 جنيه كحد أقصى، وسعر كيلو الأرز الرفيع بـ19 جنيه، مشيرًا إلى أن تراجع الأسعار يشعر به المواطنون في منافذ البيع خلال الأسبوع المقبل، موضحًا أن منتصف سبتمبر الجاري سيشهد جمع محصول الأرز من المزارعين.

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بقلم منى صلاح