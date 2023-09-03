انتهى طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023، من أداء وتسجيل الرغبات الخاصة بهم في تنسيق المرحلة الثالثة، حيث تقدّم للتسجيل الطلاب الحاصلين على 205 درجات بنسبة 50%، وبلغ عدد الطلاب في الشعبة الأدبية الذين أُتيح لهم التقديم في المرحلة الثالثة 50 ألفا و983 طالبا، ويتطلع الطلاب لمعرفة مؤشرات تنسيق معاهد المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية.

مؤشرات تنسيق معاهد المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حددت الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثالثة، والذي جاء مقاربا للعام الماضي، لذا تكون مؤشرات تنسيق معاهد المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية لهذا العام، كما يلي.

- معهد عالي خدمة اجتماعية اسكندرية بمصروفات 237.0 درجة.

- الفني التجاري بطنطا 237.0 درجة.

- الفني التجاري بشبرا 236.0 درجة.

- العالي خدمة اجتماعية بنها 236.0 درجة.

- المعهد الكندي العالي للإدارة 6 أكتوبر 236.0 درجة.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف 236.0 درجة.

- العالي للغات 6 أكتوبر 236.0 درجة.

- العالي للغات بمصر جديدة 235.0 درجة.

- معهد الاسكندرية العالي للإعلام بسموحة 234.0 درجة.

- القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم 233.0 درجة.

- العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر 233.0 درجة.

- معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة «إدارة - محاسبة - تجارة خارجية» 232.0 درجة.

- العالي ترميم الآثار بأبي قير 231.0 درجة.

- العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 230.0 درجة.

- العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 230.0 درجة.

- العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 229.0 درجة.

- العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر 229.0 درجة.

- معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية 229.0 درجة.

- المعهد العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص «إدارة أعمال - محاسبة» 227.0 درجة.