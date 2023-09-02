فرصة أخيرة لحملة الشهادة الإعدادية للتقديم بمدرسة سيدبيك في الإسكندرية

قالت المهندسة أمل حسان مدير عام إدارة التعليم الفني والتعليم والتدريب المزدوج بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إنه مازال هناك فرصة لحملة الشهادة الإعدادية 2023 للتقديم لمدرسة سيدبيك للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الاسكندرية تخصص بيتروكيماويات بإدارة برج العرب وتقبل من مجموع 230 درجة وتقبل من محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية

وأشارت «حسان» لـ«الوطن» إلى أن مدرسة سيدبيك للتكنولوجيا التطبيقية ضمن مجموعة مدارس جديدة أنشأتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مجال التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2023-2024 وتتيح فرص تعيين وتدريب ميداني ومكافآت وفتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بها وذلك ابتداء من الثلاثاء الموافق 2023/8/29 وحتى السبت الموافق 2023/9/9 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

شروط التقديم بمدرسة سيدبيك للتكنولوجيا التطبيقية

وأكدت المهندسة أمل حسان أن الوزارة وضعت شروطا واجب توافرها في الطلاب المتقدمين لتلك المدارس، وأن عملية اختيار الطلاب تتم بمنتهى الدقة ووفق معايير وشروط محددة ومنها الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية.

وأشارت إلى أنه يتم توفير العديد من المميزات للطلاب من تدريبات عملية وشخصية وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، وذلك بالإضافة إلى التعلم في بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية وتساعد الطالب على الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، وممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية للطلاب في المدارس.

طريقة التقديم بمدرسة سيدبيك للتكنولوجيا التطبيقية

وفيما يخص طريقة التقدم فإنها تتم بشكل إلكتروني من خلال الرابط التالي:‏ https://dualedu.moe.gov.eg/home

ولإتاحة الفرصة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، وطلاب المدارس الدولية والعائدين المصريين والطلاب الوافدين الأجانب والطلاب الحاصلين على الإعدادية للعام السابق والراغبين في تغيير نوعية التعليم التقدم للتسجيل عبر الرابط التالي:‏ https://forms.gle/TMmbj9ZCi28hCyXw8