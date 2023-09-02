مقرر بالحوار الوطني: قرار الأمم المتحدة تأكيد على الانعكاس العالمي لمنتدى شباب العالم

ثمن النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، إذ اعتمدت الجمعية العامة بتوافق الآراء قرارا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وإلمامهم بالعمل متعدد الأطراف.

وأكد فتحي، في بيان له، منذ قليل، أن هذا القرار دليل قاطع على نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ملف تمكين الشباب، كما أنه تأكيد على دور منتدى شباب العالم الذي نظمته مصر على مدار السنوات الماضية وانعكاساته العالمية.

فتحي: الرئيس مؤمن بدور الشباب في الجمهورية الجديدة

وأوضح مقرر لجنة الشباب بـ الحوار الوطني، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، وهو مؤمن بالشباب ودورهم في الجمهورية الجديدة، وهذا الاهتمام ظهر جليًا سواء في مؤتمرات الشباب أو عن طريق تمكينهم في جميع المناصب القيادية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي مهتم كثيرا بأفكار الشباب، وهذا ينعكس على لجنة الشباب بالحوار الوطني.

فتحي: الدولة تهتم كثيرا بتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة

وأشار إلى أن الدولة المصرية تهتم كثيرا بتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة، كما أن هذا المنتدى أثبت أن مصر لديها القدرة على بناء مستقبل أفضل بشبابها.