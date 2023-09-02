الناقد حسين حمودة: تجربة نجيب محفوظ الأدبية تركت لنا العديد من القيم

قال الناقد الأدبي والدكتور حسين حمودة، إن التفكير الدائم لنجيب محفوظ يستدعي التركيز للحضور الدائم الذي خلدته تجربة عميد الرواية العربية، والقيم التي خلفتها هذه التجربة، وربما أول هذه القيم هي قيمة التعدد هو ابن ثورة 19 التي كان لها أثر كبير في شخصيته، هي قيمة روائية كبرى كان يمتلكها نجيب محفوظ، وقيمة التجدد ونحن نعرف ذلك من خلال كتاباته، ويمكن أن نلاحظها بداية من كتاباته التسجيلية وحتى كتاباته المختصرة.

نجيب محفوظ غامر بالكتابة خارج التصنيفات المعتادة

وأضاف حمودة، خلال ندوة نقابة الصحفيين، للاحتفاء بالذكرى السابعة عشرة للراحل نجيب محفوظ، أن من ضمن القيم التي نراها عندما نستكشف تجربة نجيب محفوظ، هي قيمة المغامرة الإبداعية هو غامر بالكتابة خارج التصنيفات المعتادة، مثل حديث الصباح والمساء، الحرافيش، بالإضافة إلى قيمة التجريب، وبدايته بكتابة القصص القصيرة وحتى القصيرة جدا، كتب بينها كثير من الفنون الصحفية، التي لها أصداء باقية حتى الآن، كما أن قيمة استكشاف التراقب الزمني الذي ظهر في عديد من أعماله.

ولفت حمودة إلى أن من الأمور المهمة التي أبدع فيها عميد الرواية العربية الاهتمام بالقضايا الكبرى والأبدية والفلسفة التي دخلت في الكثير من أعمال نجيب محفوظ، وعدم وقوفه عند حدود مفاهيم معينة ولكنه كان دائم التساؤل حول هذه المفاهيم، والبحث حول الأصل في الحياة.