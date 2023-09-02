طرق سداد الرسوم الدراسية لطلاب جامعة المنصورة.. وفوائد نظام «ابن الهيثم»

أعلنت جامعة المنصورة، عن طرق سداد الرسوم الدراسية حيث توجد أكثر من طريقة للسداد للطلاب المستجدين لكليات الجامعة للعام الجامعي 2023/2024، وكذلك طريقة فتح حساب على بوابة الخدمات الطلابية نظام «ابن الهيثم – جامعة المنصورة» التي يستخدمها الطالب في جميع النواحي التعليمية خلال سنوات الدراسة.

طرق سداد الرسوم الدراسية لطلاب جامعة المنصورة

وأوضحت جامعة المنصورة، في بيان، أنه توجد أكثر من طريقة لسداد الرسوم الدراسية وهي كما يلي:

الطريقة الأولى فى خزينة الكلية الدفع من خلال الفيزا بماكينة Pos:

1- يتوجه الطالب لقسم شئون الطلاب بالكلية ويطلب إذن دفع لسداد الرسوم الدراسية.

2- يتم السداد بموجب إذن الدفع باستخدام فيزا يوجد بها رصيد كاف للسداد.

3- يحصل الطالب على إيصال يفيد بسداد الرسوم الدراسية.

الطريقة الثانية: من خلال ماكينة سداد فوري:

1- الحصول على رقم ID للطالب من خلال الدخول على بوابة الخدمات الطلابية MYU على الرابط التالي http://myu.mans.edu.eg ويتم كتابة الرقم القومي في اسم المستخدم وكتابته في كلمة المرور.

2- توجه الطالب لأقرب ماكينة فوري داخل الجامعة أو خارجها ليتم السداد برقم الـ ID الخاص بالطالب حيث يظهر المبلغ المطلوب سداده.

3- بعد سداد المبلغ المطلوب يحتفظ الطالب بإيصال السداد ويظهر ذلك مباشرة بصفحة الطالب على نظام ابن الهيثم.

إجراءات القيد والأوراق المطلوبة في الكلية المرشح لها

- أصل استمارة الثانوية العامة.

- 6 صور شخصيه حديثة مدون عليها إثم الطالب.

- بطاقة الترشيح.

- صورة بطاقة الرقم القومى للطالب.

- شهادة ميلاد.

- صورة بطاقة الرقم القومى لولي أمر الطالب.

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور أو نموذج 2 جند ويتم استخراجه من منطقة التجنيد التابع لها الطالب.

فوائد نظام ابن الهيثم لطلاب جامعة المنصورة

وذكرت الجامعة فوائد نظام ابن الهيثم حيث ينبغي على جميع الطلاب ضرورة الاحتفاظ باسم الدخول وكلمة المرور على بوابة الخدمات الطلابية نظام ابن الهيثم – جامعة المنصورة، http://myu.mans.edu.eg لاستخدامه في جميع النواحي التعليمية خلال سنوات الدراسة بجامعة المنصورة، حيث تتيح بوابة الخدمات الطلابية MYU الخدمات التالية:

- الاطلاع على البيانات الشخصية للطالب

- سداد الرسوم الدراسية

- الاطلاع على البيانات الدراسية للطالب الفرقة الدراسية - التخصص أو الشعبة).

- معرفة جدول المحاضرات الدراسية.

- معرفة جدول الامتحانات.

- معرفة رقم جلوس الطالب ومكان لجنة الامتحانات.

- الاطلاع على نتيجة الطالب فور إعلانها.