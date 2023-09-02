كيف تستمتع بحياتك بدون خسارة الآخرة؟.. أستاذ بالأزهر يوضح

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، إنَّ بعض الناس يظنون أن المشايخ يريدون أن يعيش الناس دائماً تحت طائلة الأوامر، قائلاً: «يقولون إذا ما اتبعنا الأوامر واجتنبنا النواهي وفقاً لشرع الله – عز وجل – فهل سيؤثر علينا بالاستمتاع في الحياة؟».

القصبي: مساحة الحلال بحر لا ساحل له

وأضاف «القصبي» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «نبي الرحمة» والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الإجابة على هذا السؤال المُشار إليه، أنه «قطعاً لا»، قائلاً: «اعلم أن مساحة الحلال بحر لا ساحل له والله – سبحانه – خلقنا في هذا الكون لننعم بنعمه علينا، وبذلك تستمتع بالحياة والنعم وتسعد بها وتكون أخذت الأجر في الآخرة».

نحتاج للموازنة بين أمور الحياة والآخرة

وتابع أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، أننا لا نحتاج سوى لـ الموازنة بين أمور الحياة والآخرة امتثالاً لقوله تعالى: «ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»، وبذلك تأخذ حسنة الدنيا كاملة وتأخذ حسنة الآخرة كاملة بوسطية أرادها الله – عز وجل.