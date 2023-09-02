مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في تصادم سيارتين بالشرقية

لقي شخص مصرعه، وأصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع آخرى نصف نقل في الطريق الإقليمي - بلبيس اتجاه العاشر من رمضان، فيما جرى نقل المصابين لمستشفيات بلبيس والعاشر الجامعي بينما تم التحفظ على الجثمان بمستشفى الزوامل بمركز بلبيس وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفيات بلبيس والعاشر باستقبالها كل من: محمود ر م 36 عاما، عبد الحميد ح ا 40 عاما، أحمد ح ع 30 عاما، ومحمود ا ع 37 عاما، أحمد خ م 22 عاما، ورزق ج ر 40 عاما، سعيد م ع 47 عاما، ومحمد ع ج 29 عاما،

انتقال قوة أمنية إلى موقع الحادث

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته وتبين إصابة الأشخاص سابقين الذكر ووفاة اخر جراء حادث تصادم ميكروباص مع نصف نقل وتم نقل المصابين الى المستشفى فيما تم التحفظ على الجثمان.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما اخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة والتي أمرت بجمع كافة التحريات حولها وبيان أسبابها.

رفع آثار الحادث

من جهتها رفعت الجهات المعنية آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.