مصرع شاب ونفوق 20 رأس أغنام في حادث مروري بكفر الشيخ

لقي شاب مصرعه أمام قرية مرتضى، التابعة لمركز بلطيم، في كفر الشيخ، أثناء سيرة بالأغنام في حافة الطريق الدولي الساحلي، وخروج إحدى السيارات «تريلا»، عن مسارها أثناء السير متجهة إلى مدينة الإسكندرية، حيث جرى نقل جثمان الشاب عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى بلطيم النموذجية، تحت تصرف جهات التحقيق.

ملابسات الحادث

وكان مدير مستشفى بلطيم النموذجية، تلقى بلاغا من أهالي قرية مرتضى، التابعة لمركز بلطيم، في كفر الشيخ، بوقوع حادث سير عبر الطريق الدولي الساحلي، الذي أسفر عن مصرع شاب في عقدة الثلاثين متأثرا بإصابته دهسا وعدد من الأغنام التي كان يرعاها، حيث جرى نقله إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروحه.

إخطار جهات التحقيق

جاري تحرير محضر بملابسات تلك الواقعة، وجاري العرض على جهات التحقيق في ملابسات الواقعة.