«مستقبل وطن بالجيزة»: إطلاق مبادرة لمساعدة الأسر في توفير مستلزمات المدارس

أعلنت أمانة شؤون المجالس المحلية لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، خطتها خلال المرحلة المقبلة التي تستهدف تكثيف جهودها لدعم المواطن الجيزاوي في مختلف المجالات.

وكشف النائب عمرو القطامي، أمين شؤون المجالس المحلية لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، خلال اجتماع هيئة مكتب الأمانة بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب، أنه تمهيدًا لبدء تنفيذ خطة الأمانة سيتم تقسيم المحافظة التي تضم 23 قسما ومركزا إلى 6 قطاعات جغرافية سيتم توزيع مهامها على الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة لضمان تنفيذ الخطة على أكمل وجه.

وأشار أمين المجالس المحلية إلى أن اجتماعات هيئة مكتب الأمانة جرى الاتفاق على عقدها دوريًا بمقرات أمانات الحزب بمراكز وأقسام المحافظة لقياس فعاليات الأمانة على أرض الواقع، والعمل على تطويرها بشكل مستمر بحيث يستفيد منها أكبر عدد ممكن من أهالي المحافظة.

مساندة الأسر الأكثر احتياجًا في توفير مستلزمات وملابس المدارس

وأوضح القطامي، أن أولى المبادرات ستكون مساندة الأسر الأكثر احتياجًا في توفير مستلزمات وملابس المدارس لأبنائهم وذلك ترسيخًا لفلسفة الحزب وركائزه، لافتًا إلى أن المبادرة سيتم تنفيذها بجميع مراكز وأقسام المحافظة.

وأشار أمين شؤون المجالس المحلية إلى أنه سيتم تنظيم اجتماع موسع خلال الأسبوع المقبل مع أمناء المجالس المحلية بمراكز وأقسام المحافظة لاستعراض الخطط التي سيتم تنفيذها، والعمل على حل المعوقات التي تواجههم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق مبادرات وتنظيم فعاليات تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.