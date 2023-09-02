مصرع شخص صدمه قطار في سوهاج

لقي شخص مصرعه، إثر قيامه بالعبور من مكان غير مخصص للمشاة، ما أدى إلى اصطدام القطار به، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

اصطدام إحدى القطارات بشخص

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة المراغة، شمال المحافظة، يفيد باصطدام إحدى القطارات به بناحية مزلقان شندويل البلد، وتم نقل الجثة للمستشفى.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المراغة

وبالفحص تبين من خلال المعاينة عقب الانتقال بتصادم قطار بـ«ا . ح. ع» 60 سنة، عقب إصطدام إحدى القطارات به بناحية جزيرة شندويل بالمراغة تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي.

وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.