مصرع عامل صعقا بالكهرباء خلال عمله في الفيوم

لقي عامل في العقد الثاني من العمر، مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم السبت، وذلك أثناء عمله في أحد المنازل بقرية زاوية الكرادسة بدائرة مركز شرطة الفيوم، حيث لامست يده سلك عار فصعقته الكهرباء، ولفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لاتخاذ اللازم.

بلاغ بمصرع عامل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد مصرع عامل يدعي طارق محمد شعبان (22 سنة)، صعقًا بالكهرباء أثناء عمله في أحد المنازل بقرية زاوية الكرادسة بنطاق المركز.

نقل الجثة للمشرحة

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارة إلى مكان البلاغ على الفور، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي، تحت تصرف جهات التحقيق.

لا شبهة جنائية في الوفاة

وكشفت التحريات الأولية، وتقرير مفتش الصحة، أنّ الوفاة حدثت جراء الصعق بالكهرباء، مما تسبب في توقف عضلة القلب، وأنه لا شبهة جنائية في الوفاة.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير، عقب إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.