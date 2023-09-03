مصرع شخصين وإصابة 11 في تصادم سيارتين على طريق القاهرة-أسيوط الصحراوي

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 11 آخرين في حادث تصادم وقع بين سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى ربع نقل، على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، قرب الريف العربي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة عليهما.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

بلاغ بحادث تصادم سيارتين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين على طريق أسيوط الغربي، ووجود متوفيين وعدد من المصابين.

مصرع شخصين بالحادث

وأسفر حادث طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي اليوم عن مصرع شخصين وهما أحمد ناصر أحمد بكر (42 سنة)، وطفل ذكر (8 شهور) مجهول الاسم والعنوان داخل سيارة الإسعاف أثناء نقله إلى المستشفى متأثرًا بإصابته بنزيف بالمخ ونزيف داخلي بالبطن.

إصابة 11 شخصًا بالحادث

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: مها مصطفى طه إبراهيم (50 سنة)، اشتباه ارتجاج بالمخ، وكسر بالحوض، وكسر بالفقرات، وكسر مفتوح بالساعد الأيمن، ومقيمة بني سويف.منصور رجب منصور محمد (34 سنة)، ومقيم المنيا، باشتباه كسر في الساق الأيسر، وجروح الذراع الأيمن حوالي 5 سم.

كامل أنيس عبد الله أحمد (52 سنة)، ومقيم بني سويف، بجرح بالذراع الأيمن حوالي 5 سم،وكدمات متفرقة بالجسم.أماني عاطف عباس محمد (27 سنة)، ومقيمة القاهرة، بجروح بالظهر، واشتباه كسر بالفخذ الأيمن.كريم عاطف عباس أحمد (34 سنة) ومقيم بني سويف، باشتباه خلع بالكتف الأيسر وجرح بالساعد الأيمن.

صفاء عبد العال محمد عبد العال (27 سنة) ومقمية بني سويف، باشتباه خلع بالكتف الأيسر.أحمد كريم عاطف عباس (8 سنوات) ومقيم بني سويف،بجرح بالساعد الأيمن حوالي 5 سم.مكة كريم عاطف عباس (3 سنوات) ومقيمة بني سويفكدمات بالجسم.مجهول الاسم والعنوان أنثى (36 سنة) تقريبًا، باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، واشتباه ارتجاج بالمخ، وسحجات وكدمات بالجسم.

تهاني عبد الحميد محمد (49 سنة) ومقيمة بني سويف، بجروح وسحجات وكدمات بالجسم.مجهول الاسم والعنوان ذكر (38 سنة) باشتباه نزيف بالمخ، ونزيف داخلي بالبطن وجروح وسحجات وكدمات بالجسم.

نقل الجثث والمصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل جثتي المتوفين إلى مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.كما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم لهم.وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.