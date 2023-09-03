تفاصيل أعلى 3 شهادات ادخار في البنوك.. عائد يصل إلى 40%

بعائد يصل إلى 40%، تقدم العديد من البنوك شهادات إدخارية ذات عائد مميز، بعضها يعطي بشكل فوري خلال الشراء، ويصرف عائدها مقدما، نقدم تفاصيلها خلال السطور التالية:

شهادات البنك العربي الأفريقي

أصدر البنك العربي الأفريقي شهادة ذات عائد كبير يدفع مقدما، تحت مسمى شهادة 40%، ومن قواعد شراء هذه الشهادة أنها تصدر لمدة 3 سنوات، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 5000 جنيه ومضاعفات الـ1000 جنيه، وتأتي الشهادة بعائد تراكمي 40% يدفع مقدماً.

شهادة بنك التنمية الصناعية

وطرح بنك التنمية الصناعية شهادة ذات عائد مرتفع، تحت مسمى شهادة اختيارك بالجنيه المصري، ومن قواعد وشروط شراء هذه الشهادة أنها تستمر لمدة 3 سنوات، والحد الأدنى لشراء الشهادة 50 ألف جنيه في المرة الأولى ومضاعفاتها الـ 5000 جنيه مصري دون حد أقصى، كما أن لها عائدا بمعدل تراكمي يصرف مقدما.

شهادات البنك الأهلي

وأصدر البنك الأهلي المصري شهادة ذات عائد كبير تحت مسمى الأهلي فورا، ومن أبرز قواعد وشروط شراء هذه الشهادة أنها تستمر لمده 3 سنوات، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 دولار ومضاعفاتها، ولها عائد بمعدل سنوي بالدولار أو مقدما بالجنيه المصري.