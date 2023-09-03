«الأرصاد» تحذر من رياح مثيرة للأتربة على الصعيد.. هل تصل إلى حد العاصفة؟

أكّدت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض جنوب البلاد اليوم، لبعض الظواهر الجوية نظرًا لوجود نشاط للرياح تصل سرعاتها لنحو 40 كيلومترًا في الساعة، وذلك مع نهاية أيام فصل الصيف والاستعداد لدخول فصل الخريف.

عواصف ترابية

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في تقرير صادر عنها، أنَّ الرياح ستتراوح سرعاتها بين 35-38 كيلومترًا في الساعة وذلك على السواحل الغربية للبلاد والقاهرة الكبرى وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء، وهي رياح شمالية غربية، إذ تصل سرعاتها لـ40 كيلومترًا في الساعة على جنوب الصعيد، لذا تصبح رياح مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمفتوحة والمدن ذات الظهير الصحراوي وقد تعمل على انخفاض مستوى الرؤية أحيانًا، لكنها لن تصل لحد العواصف الترابية.

طقس اليوم

وأكّدت هيئة الأرصاد، استمرار موجة الطقس الحار على القاهرة الكبرى وشمال البلاد وصولًا إلى شمال الصعيد، إذ تصل الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة، بزيادة نحو 4 درجات عن الدرجة العظمي، في حين يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وتسجل الحرارة المحسوسة 42 درجة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم العظمى والمحسوسة على النحو التالي:

- القاهرة 33 - 36.

- العاصمة الإدارية 33- 36.

- بنها 33 - 36.

- دمنهور 33 - 36.

- وادي النطرون 34 - 37.

- كفر الشيخ 33- 36.

- المنصورة 33 - 36.

- الزقازيق 34 - 37.

- شبين الكوم 33 - 36.

- طنطا 33 - 36.

- دمياط 31- 34.

- بورسعيد 31 - 34.

- الإسماعيلية 35 - 36.

- السويس 35 - 36.

- العريش 31 - 34.

- رفح 30- 33.

- رأس سدر 34 - 37.

- نخل 32- 34.

- كاترين 32- 34.

- الطور 33- 36.

- طابا 32 -34.

- شرم الشيخ 38 - 41.

- الإسكندرية 31 - 34.

- العلمين الجديدة 30- 33.

- مطروح 30 - 33.

- السلوم 30 - 33.

- سيوة 34 - 36.

- رأس غارب 38- 41

- الغردقة 38-41

- سفاجا 37 - 40

- مرسى علم 38 -41

- شلاتين 39 - 42

- حلايب 35 - 38

- أبو رماد 35 - 38

- رأس حدربة 36 - 39

- الفيوم 35 - 37

- بني سويف 34 - 36

- المنيا 35 - 37

- أسيوط 35 - 37

- سوهاج 36 - 38

- قنا 40 - 41

- الأقصر 41 - 42

- أسوان 41 - 42

- الوادي الجديد 39- 40

- أبو سمبل 41 - 42.