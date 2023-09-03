10 مظاهر مناخية تحدث خلال سبتمبر.. استعدوا للخريف

رصد مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 10 ظواهر مناخية ستحدث خلال شهر سبتمبر الحالي، موضحا أنه بداية من الثلث الثاني من سبتمبر سينتهي الشهر القبطي «مسري» ويبدأ شهر «توت»، والذي ستبدأ معه السنة الزراعية الجديدة في مصر.

وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ، إنه بداية من الثلث الأخير من سبتمبر الحالي سينتهي فصل الصيف رسميا ويبدأ فصل الخريف، حيث تظهر 10 مظاهر مناخية، وهي كالتالي:

- انخفاض مستوى إشعاع الشمس خلال ساعات النهار.

- انكسار درجة حرارة الليل.

- زيادة الفروق في الحرارة بين الليل والنهار.

- زيادة التذبذبات الحرارية بين الأيام.

- زيادة رطوبة النهار.

- ظهور السحب في السماء شمال البلاد.

- زيادة قطرات الندى على الزراعات المختلفة.

- تكون الشبورة المائية في محافظات الدلتا.

- زيادة سرعات الرياح وتغير اتجاهاتها.

- بداية مناوشات الأمطار في منتصف شهر سبتمبر الحالي.

أهم الأحداث الزراعية

أشار إلى أن الشهر الحالي يشهد بداية موسم حصاد الكثير من المحاصيل الزراعية مثل الأرز والذرة والقطن وفول الصويا والفول السوداني وعباد الشمس، كذلك يحدث خلال سبتمبر الحالي جمع التمور والزيتون والرمان والكمثرى والمانجو من الأصناف المتأخرة والعنب الأصناف المتأخرة.

تابع أنه خلال سبتمبر الحالي يحدث أيضا بداية لزراعة محاصيل البنجر والبطاطس والفاصوليا الخضراء والجافة والبسلة المبكرة والبصل السبعيني والمقور والثوم، وكذلك الخرشوف، بالإضافة إلى زراعة العروة الخريفية من الخُضر في الحقل المكشوف، وفي الصوب لمحاصيل الطماطم والخيار والفلفل.