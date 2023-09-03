مصرع عامل وإصابة آخر في سقوط بلكونة عقار بالإسكندرية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر سقوط بلكونة عقار في شارع قصر التين بالجمرك بالإسكندرية، أثناء عملية تشطيبات، ما أدى لسقوط عاملين بالمحارة من الطابق الخامس عشر، وجرى نقلهما لمستشفى رأس التين.

العقار صادر له قرار ترميم

وقالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن العقار رقم 13 بشارع قصر رأس التين عبارة عن أرضي وميزانين و17 طابقا، صادر له قرار ترميم رقم 31 لسنة 2023، ولم يحصل صاحب العقار على ترخيص بتنفيذ أعمال الترميم، نفذ أعمال «تشطيبات» دون الحصول على التصاريح اللازمة، وهو ما أسفر عن سقوط البلكونة، ومصرع عامل وإصابة آخر.

تأمين الطريق لوصول الأجهزة للعقار

وأكدت أن الإدارات المعنية انتقلت على الفور لمكان الحادث بمحافظة الإسكندرية، وهي إدارة المشروعات وإدارة المتابعة وإدارة التدخل السريع وإشغال الطريق من الحي، وتم تأمين الطريق حتى وصول النيابة للتحقيق.