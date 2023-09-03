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مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مزرعة في الجيزة

كتب:

جيهان عبد العزيز
09:32 ص | الأحد 03 سبتمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء، خلال عمله داخل مزرعة بالشيخ زايد في الجيزة، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من المقدم عمرو مصطفى، رئيس مباحث الشيخ زايد، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة عن مصرع عامل داخل مزرعه طريق مصر إسكندرية بالجيزة.

على الفور، أمر اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية المقدم عمرو مصطفى، رئيس المباحث، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال جرى التقابل مع الشهود الذين أكدوا صحة الواقعة.

حرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بالدفن.

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