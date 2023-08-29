لمدة 12 ساعة.. أماكن قطع المياه عن بعض المناطق في قنا غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة قنا، عن قطع مياه الشرب على مدينة فرشوط وعدد من القرى التابعة لها مساء غدا الأربعاء لمدة 12 ساعة لوجود أعمال في الخطوط الرئيسة.

سبب قطع المياه غدا في قنا والمناطق المتأثرة

وقالت شركة مياه قنا في بيان صحفي اليوم، إنه نظرا لأعمال ترحيل وربط خطوط مياه الشرب المتعارضة مع الكوبري العلوي بمدينة فرشوط أمام البنك الأهلي يتم قطع المياه لإنهاء تلك الأعمال عن المناطق التالية، مدينة فرشوط بالكامل، وقرية الكوم الأحمر وقرية رفاعة وقرية سيسبان وقرية رسلان وقرية نجوع غانم وقرية الدهسة وقرية القبيبة.

موعد قطع المياه في قنا

وأكدت الشركة إن المناطق المذكورة سوف يتم قطع المياه، ابتداءاً من الساعة 11 مساء الأربعاء، حتى الساعة الحادية عشر صباح الخميس.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع المياه خلال فترة العمل بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة العمل المذكورة.