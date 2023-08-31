سائحة روسية تسلم طائر اللقلق إلى جهاز محميات البحر الأحمر.. عثرت عليه مصابا

تمكنت سائحة روسية من العثور على طائر «اللقلق»، أثناء تواجدها بأحد المنتجعات السياحية جنوب مدينة الغردقة بعد تخلفه عن رحلة طيران السرب المرافق له، إثر سقوطه متأثراً بكسر أحد جناحيه أثناء رحلته الثانوية من شمال أوربا إلى دول حوض النيل.

العثور على طائر اللقلق في الغردقة

وسلمت السائحة وعدد من العاملين بالقطاع السياحي الطائر إلى جهاز محميات البحر الأحمر للاعتناء به، بعد العثور عليه في منطقة سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة

وأشار الدكتور أحمد غلاب مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى أن الطائر، تخلف عن السرب المرافق له أثناء رحلته الثانوية من شمال أوربا إلى دول حوض النيل، بسبب إصابته بكسر في أحد جناحيه، مضيفاً أنه طائر كبير الحجم، ولا يهاجر ليلا ويتوقف للمبيت حتى ترتفع درجة حرارة الهواء في الصباح ثم يبدأ في التحليق من جديد.

علاج طائر اللقلق في الغردقة

أشار الدكتور تامر كمال مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطائر حالياً إسعافه على أن يتم إطلاقه الطيران بعد التعافي لاستكمال رحلته من أوروبا إلى دول حوض النيل.